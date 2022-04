Les comédies musicales en Corée du Sud

Nous allons nous émerveiller cette semaine avec des mélodies entêtantes interprétées par des voix à couper le soufle sur de magnifiques scènes puisqu’il va être question des comédies musicales au pays du Matin clair. Un genre qu’affectionne tout particulièrement les sud-Coréens, qui n’hésitent pas à se ruer dans les salles de spectacle pour venir admirer les grandes productions mondiales. Si la pandémie de COVID-19 a mis un frein à ce type de représentations, elles reviennent petit à petit avec notamment Notre Dame de Paris qui a fait son grand retour à guichets fermés à Séoul. Et à l’étranger, des créations sud-coréennes commencent même à pointer le bout de leur nez.





Et il y en a pléthore comme « Gwanghwamun Love Song », « Mata Hari » ou encore « Hero » mais nous allons tout particulièrement nous intéresser dans ce numéro au spectacle intitulé « KPOP » qui s’apprête à déferler sur Broadway, la Mecque des comédies musicales située en plein Manhattan à New York. « KPOP » raconte le parcours du combattant que doivent affronter les artistes de K-pop pour percer aux Etats-Unis.









A l’affiche, on retrouve un visage bien connu puisqu’il s’agit de celui de Luna, une ancienne membre du girls band k-pop à succès f(x). Avant de faire son arrivée le 13 octobre 2022 au théâtre Circle in the Square à Broadway, « KPOP » profite déjà d’une solide réputation puisque les spectacles qui se sont déroulés Off-Broadway étaient tous complets et que cela a même donné lieu à une prolongation.