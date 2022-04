Voyage dans le temps avec « 20th Century Hit Song »

ⓒ KBS

Lancée le 21 mars 2020, « 20th Century Hit Song » a diffusé son 100e épisode le 18 février dernier sur la chaîne KBS Joy. Ce programme propose aux spectateurs de voyager dans le temps à travers des chansons sud-coréennes qui ont joui d’une énorme popularité à travers le pays dans les années 80 et 90.





L’émission doit son succès en partie à ses deux animateurs passionnants Kim Hee-chul de Super Junior et Kim Min-a. Les deux célébrités sont de grands connaisseurs de la k-pop. A cela s’ajoutent d’importantes archives de la KBS, un vrai coffre au trésor et d’importantes recherches effectuées par l’équipe de « 20th Century Hit Song ». Ce n’est pas tout. Des musiciens emblématiques, comme Kim Jong-sheo, acceptent de faire leur apparition pour le plus grand bonheur des amoureux de la k-pop à l’ancienne.