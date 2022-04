P Nation dévoile les photos de son premier boys band

ⓒ P NATION

Psy est de retour non pas en tant que chanteur mais en tant que producteur d’un groupe d’idoles. P Nation dont il dirige vient d’afficher les toutes premières images de TNX, le premier boys band formé par ce label créé par l’artiste sud-coréen connu pour son hit planétaire « Gangnam Style ».





Sur les photos, on voit les six garçons qui ont été retenus à l’issue de l’émission « LOUD », diffusée l’an dernier sur la chaîne SBS. Psy y a justement participé en tant que juge. A noter que TNX dont le nom vient de l’acronyme de The New Six, à savoir « les six nouveaux », fera officiellement ses débuts le 17 mai.