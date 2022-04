Plusieurs stars de la k-pop participent à la comédie musicale « Midnight Sun »

ⓒ SHINSWAVE

« Midnight Sun », à laquelle participent plusieurs vedettes de la k-pop, sera présentée à partir du 3 mai au KEPCO Art Center à Séoul.





Tout d’abord, Onew de SHINee qui a interprété le personnage de Ha-ram dès sa première représentation sera de retour pour le même rôle. Ha Sung-woon, membre du boys band Wanna ONE qui mène également une carrière soliste, tiendra le premier rôle dans ce spectacle qui parle de l’amour et de l’amitié des jeunes.





Jin-ho de Pentagon, Y de Golden Child y prendront également part. Chez les filles, on retrouve Nam-joo d’Apink et Kwon Eun-bi de IZ*ONE qui interpréteront Hae-na. « Midnight Sun » sera également diffusée en ligne via la plateforme en streaming « Meta Theatre ».