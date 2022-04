« Be Together », 3e opus officiel de BTOB (2)

BTOB qui compte aujourd’hui six membres, vient de célébrer son 10e anniversaire. Réunis après quatre années d’absence, les six musiciens ont publié leur 3e opus officiel composé de 13 morceaux dont le titre phare « The Song ».





Le boys band considère cet album comme un passage qui marque le commencement de la deuxième partie de sa carrière musicale. « Be Together » retrace ainsi les moments forts et les émotions qu’il a partagés depuis mars 2012 avec ses fans surnommés « Melody ».





Ce projet sorti le 21 mars dernier a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 21 pays et celui d’iTunes K-pop Album Chart dans 14 nations. Avec le titre phare de son 3e album studio signé par Hun-sik, BTOB a remporté deux trophées décernés par différentes émissions consacrées à la k-pop.





Pour rappel, BTOB vient de rejoindre le line-up du « KCON 2022 Premiere » qui se tiendra les 20 et 21 mai à Chicago aux Etats-Unis pour le plus grand bonheur des Melody à l’international.