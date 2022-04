Lee Jin-ah est de retour pour un concert solo

Date : les 16 et 17 avril

Lieu : Université Sogang à Séoul





Lee Jin-ah est de retour après deux ans et quatre mois d’absence pour retrouver ses fans ! L’auteure-compositrice-interprète se produira en concert les 16 et 17 avril à l’université Sogang situé à Séoul. Le titre du spectacle « Everyday Sing For You » vient des paroles de son dernier single « Rum Pum Pum » sorti en janvier dernier.





La vocaliste, révélée au grand public après avoir intégré le top 3 de la saison 4 de l’émission « K-pop Star » diffusée en 2014 sur la chaîne SBS, interprétera ses chansons préférées du printemps.