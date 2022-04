Storyteller: Huckleberry P organise son spectacle solo

Date : le 23 avril 2022

Lieu : Watcha Hall à Séoul





Huckleberry P donnera le 24 avril un concert solo au Watcha Hall à Séoul. Intitulé « Storyteller », le spectacle de l’artiste appartenant également au duo masculin Pinodyne, durera 120 minutes.





Sachez que le rappeur, de son vrai nom Park Sang-hyuk, est très apprécié par les adeptes de ce genre de musique pour ses freestyles et les messages forts dans ses paroles.





L’artiste a organisé du 10 février au 13 mars une compétition baptisée « The Next One » pour découvrir de nouveaux talents avec qui il partagera la scène lors de son spectacle.