La comédie musicale « Death Note » est jouée, du 1er avril au 26 juin, au Centre d’arts Chungmu à Séoul.





Tirée du célèbre manga japonais éponyme, écrit par Tsugumi Iba et dessiné par Takeshi Obata, cette comédie musicale a été créée en avril 2015 à Tokyo, avant d’être présentée en version coréenne en juin de la même année à Séoul.





Un lycéen au nom de Light Yagami met la main sur un cahier et découvre que les personnes dont les noms qui y sont inscrits décèdent de façon accidentelle. Le garçon utilise ce cahier pour tuer les criminels et finit par attirer l’attention d’un détective nommé L.





Cette nouvelle représentation de « Death Note » réunit de nombreux comédiens et chanteurs de talent, dont Hong Kwang-ho et Kim Jun-su qui jouent respectivement les rôles de Light Yagami et de L.





Date : du 1er avril au 26 juin 2022

Lieu : Centre d’arts Chungmu à Séoul