Plats de remerciement (II)

Comme beaucoup le savent, un délicieux repas nous rend heureux. Les gens se retrouvent autour d’une table remplie de divers plats pour passer des moments agréables. Parfois, ils expriment leurs remerciements à leur entourage en offrant des mets préparés avec soin et amour.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » part à la découverte des plats de consolation et de remerciement.





Notre première destination cette semaine est Sangchonmaeul de la ville d’Anseong dans la province de Gyeonggi. Dans ce village montagneux très reculé, la plupart des habitants sont âgés de plus de 70 ans. Les foyers sont éloignés les uns des autres et les échanges sont très limités. Un phénomène qui s’est accentué depuis la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19. Cependant, le paysage du quartier change une fois par mois grâce au camion-restaurant de M. Choi. Ce quinquagénaire qui est le gestionnaire d’un magasin de « jajangmyeon », les fameuses nouilles agrémentées d’une pâte de sauce noire fermentée, d’oignons et de pommes de terre, se dépêche dans des zones marginalisées pour partager cette spécialité culinaire du pays du Matin clair. En effet, cet homme qui a passé une enfance dans la pauvreté souhaite mettre en pratique les valeurs de partage avec des gens dans le besoin. Ainsi, chaque lundi, il se dirige vers ces derniers en conduisant son camion rempli de jajangmyeon.





Bien qu’il soit son unique jour de congé de la semaine, le lundi est un jour particulièrement occupé pour M. Choi. Il ouvre son magasin très tôt le matin afin de préparer la sauce pour le jajangmyeon et le « tangsuyuk », porc frit garni de légumes. Une fois la sauce et les ingrédients préparés, il se déplace vers Sangchonmaeul avant midi pour offrir un déjeuner bien chaud aux habitants. Le camion équipé des appareils électroménagers indispensables se transforme en une cuisine sur place. Il commence par faire la pâte pour obtenir les nouilles bien fraîches avant de les faire cuire dans l’eau bouillante. Pour les rendre fermes sous la dent, il les trempe dans de l’eau froide. C’est tout. On verse la sauce bien réchauffée sur les nouilles, et cela devient le « jajangmyeon » tant attendu par les villageois. Comme plat d’accompagnement, il propose le « tangsuyuk ». On fait sauter le porc et divers légumes avant d’y verser la sauce aigre douce. Enfin, le « haemul nurungjitang ». Ce plat à base de croûte de riz roussi trempé dans la sauce bien dense agrémentée de pousse de bambou, de champignon, et de divers fruits de mer est une sorte de soupe bien douce notamment pour les personnes âgées. M. Choi se dit très heureux de les voir sourire en appréciant des plats qu’il a concoctés avec soin.





Déplaçons-nous dans l’arrondissement de Yeongdeungpo-gu à Séoul. Pour M. Lee qui gère un restaurant japonais dans le quartier, le dimanche est un jour de partage. En effet, en fonction des conditions, il prend des choses à manger dont des nouilles instantanées « ramyeon », des bouteilles d’eau, du riz ou du kimchi pour visiter des foyers pauvres notamment des personnes âgées qui vivent seules. Ce n’est pas tout. Il les aide à ranger leur maison et les accompagne à la clinique en cas de besoin.

Aujourd’hui, le couple de M. Lee prépare des paniers-repas composés de rouleau de saumon frais « yeoneomari » et de barbecue coréen « bulgogi ». Comme soupe, il prépare le « gomtang » en cuisant pendant longtemps les os à moelle et les pattes de bœuf. Le bouillon bien profond n’est pas seulement nutritif mais contribue également à réchauffer le cœur des personnes isolées. Face aux remerciements de ces dernières, le couple affirme que c’est lui qui est bénéficiaire de ce précieux moment de partage.





Avez-vous apprécié notre voyage culinaire à la rencontre des personnes qui mettent en pratique l’esprit de partage ? Mangez bien et restez en bonne santé !