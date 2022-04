Les symboles nationaux de la Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Chaque pays possède ses propres symboles nationaux tels que son drapeau, son hymne ou encore sa fleur nationale. Ces symboles, qui reflètent son histoire et sa culture, ont pour dessein de renforcer la cohésion du groupe national, définir ses valeurs, insuffler le patriotisme dans le cœur des gens et promouvoir l'image du pays à l'échelle internationale. La Corée du Sud a les siens, dont le drapeau national Taegeukgi, l'hymne, la fleur, le sceau et l'emblème. Mais qu'en est-il de la Corée du Nord ?





« L'emblème national de la Corée du Nord se compose d’une étoile rouge à son sommet, symbole de la gloire de la révolution, et du mont Baekdu au centre, lieu sacré de cette dernière et point culminant de Corée. Sous celui-ci, un barrage hydroélectrique et une tour en acier évoquent la force de l'industrie et les travailleurs. Le tout est encadré par deux gerbes de riz, qui désignent l'agriculture », explique la professeure Oh Sam-eon, chercheuse à l'Institut national des sciences forestières.





La Corée du Nord a désigné la race de chien Pungsan comme race nationale en 2014 et le pin comme arbre national en 2015. Ces désignations ont été adoptées après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Plus récemment, le pays a également commencé à accorder plus d'attention à l'autour des palombes, oiseau national, ainsi qu’à la fleur de magnolia, qui avaient été adoptés comme symboles d'État auparavant. De manière plus générale, le Nord a mis l'accent sur les symboles nationaux dès le second semestre 2018, dans le cadre d’une campagne visant à promouvoir la fierté nationale et le patriotisme.