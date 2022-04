Jordan Lambertoni, multi-talent : « Si vous parlez coréen, vous voyez une autre Corée »

Arrivé il y a six ans en Corée du Sud, Jordan Lambertoni raconte de vraies histoires d’amour dramatiques dans une émission de télé avec un niveau de coréen impeccable. En 2020, ce jeune Français était déjà monté sur scène avec sa reprise d’une chanson coréenne « 잘못된 만남, rencontre qui a mal tourné » en deux langues dans le cadre d’un projet de mondialisation de la k-pop. Nous avons écouté ce qu’il a traversé et ce qu’il vit en ce moment dans le monde du divertissement et du spectacle sud-coréen.





©Jordan Lambertoni

Jordan a su que parler la langue locale était important pour bien s’installer dans un pays comme la Corée du Sud et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est une réussite.





©Jordan Lambertoni

Avec son niveau de coréen élevé, il a un accès plus facile au monde du spectacle et plus d’opportunités pour entrer dans le milieu des célébrités. Il fait partie des personnalités françaises de plus en plus visibles dans les média sud-coréens.