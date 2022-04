La rue des « cup bap » de Noryangjin

ⓒ Elody Stanislas

Nous nous retrouvons une fois de plus dans les rues de Séoul pour vous faire découvrir un coin un petit peu particulier. Aujourd’hui, c’est le lieu préféré des étudiants, enfin de tous les mangeurs d'ailleurs. Le rendez-vous des amateurs de « street food », la nourriture de rue. Bienvenue dans le quartier de Noryangjin, en face du marché. Vous connaissiez les « cup cakes » voici la rue des « cup bap », le riz en cup !





ⓒ Elody Stanislas

Le but de cette ruelle est simple, il s’agit de manger sur le pouce. Pour les travailleurs occupés qui n’ont pas le temps ou qui doivent passer de longues nuits à faire des heures supplémentaires ou pour les étudiants qui préparent leurs examens et qui n’ont pas toujours l’occasion de manger. Voilà un bon moyen d’économiser et de se nourrir !





ⓒ Elody Stanislas

Kimchi, riz, œuf au plat et algues séchées à la base, il ne vous reste plus qu’à choisir vos ingrédients principaux ! Pour les grands carnivores, viande, viande et viande c’est possible ! Et pour les plus gourmets, pourquoi ne pas choisir le bœuf à la plancha ? Pour ceux qui ont la dent sucrée heureusement les desserts aussi existent, mais c’est surtout au printemps et en été qu’on peut trouver un large choix. L’ambiance est meilleure, comme la nourriture, quand l’allée est pleine à craquer. Faire la queue lorsqu’il y a déjà du monde qui attend, c’est la solution pour être sûr de la qualité de ce que l’on propose. Si, comme Elody vous ne savez pas quoi manger, suivez la foule.





ⓒ Elody Stanislas