Les Séouliens ont la joie de profiter d’un espace de randonnée au sein de leur mégapole. En effet, surplombant la ville, au nord, le massif du Bukhansan, parc national, est au cœur d’une des plus vastes aires urbaines de la planète.





Cette montagne possède quelques sommets dont le plus haut culmine à 836 m. Composée d’imposants blocs et dalles de granit, cette colline peu élevée n’est pas moins sans rappeler pour les Européens, les versants escarpés des moyennes et hautes montagnes alpines. Des torrents et des vasques ici et là et une richesse florale s’y trouvent.





Les habitants de la capitale et de ses alentours aiment parcourir les nombreux sentiers du massif, en particulier au printemps, où de nombreux arbres sont fleuris ainsi qu’en automne durant lequel les feuillages brillent de mille feux.





De nombreux temples sont essaimés aux entrées du parc mais aussi en son sein tandis que diverses crêtes sont balisées par les murs d’une forteresse construite au XVIIIe siècle. Le Bukhansan regorge également de lieux de culture dans lesquels on peut se reposer après de longues heures de marche.





