La hausse des prix à la consommation dépasse le seuil des 4 % en mars

La guerre russo-ukrainienne a provoqué la flambée des cours du pétrole, des céréales et des matières premières. Ainsi, l’économie mondiale souffre de fortes pressions inflationnistes qui risquent de perdurer. En conséquence, les autorités monétaires de nombreux pays, y compris la Corée du Sud, cherchent à resserrer les cordons de leur bourse.





Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le taux d’inflation est supérieur à 5 % dans presque 60 % des pays avancés, soit la part la plus importante depuis les années 1980. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, sachez que les pays développés fixent en général à 2 % leur objectif pour stabiliser les prix. Les cours grimpent plus rapidement ailleurs. D’après la BRI, le taux d’inflation a franchi la barre des 7 % dans plus de la moitié des pays émergents.





La crise inflationniste guette aussi la Corée du Sud. Selon les données publiées le 5 avril par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation s’est établi à 106,06 points en mars dernier, soit une hausse de 4,1 % en glissement annuel. Il s’agit de l’envolée la plus importante depuis les 4,2 % enregistrés en décembre 2011. Le taux d’inflation a été tiré à la hausse notamment par les marchandises industrielles telles que les produits pétroliers ainsi que par les services personnels comme la restauration. A l’origine se trouve la flambée des cours des matières premières. Cette année, le prix du baril de pétrole américain WTI (West Texas Intermediate) a grimpé de 35 %, tandis que ceux de blé et de maïs ont bondi respectivement de 42 % et de 30 %. En mars, l’indice FAO des prix des produits alimentaires, connu sous le sigle en anglais « FFPI », a atteint 159,3 points, soit un progrès de 12,6 % par rapport au mois précédent, battant ainsi son record historique pour le deuxième mois consécutif.





Pour y faire face, le comité de politique monétaire de la Banque de Corée (BOK) a relevé, jeudi, d’un quart de point, à 1,5 %, son taux directeur, tandis que le gouvernement a décidé, la semaine dernière, d’accorder une baisse plus importante des taxes sur le carburant, à savoir de 30 contre 20 % du taux actuel, et ce jusqu’en juillet prochain. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) a de fortes chances de procéder à un grand resserrement quantitatif, c’est-à-dire d’augmenter de plus d’un demi-point d’un seul coup en mai prochain. Les banques centrales d’autres pays principaux se montrent prêtes à faire la même démarche.