La Corée du Sud devrait légiférer l’usage unique de l’âge en années révolues

ⓒGetty Images Bank

Le président élu Yoon Suk-yeol a promis d’universaliser l’âge en années révolues lors de sa campagne électorale. Et son comité de transition a annoncé, lundi, l’intention de faire légiférer une telle harmonisation.





Sachez que les sud-Coréens ont trois façons différentes de compter leur âge. D’abord, la manière typiquement coréenne consiste à avoir un an dès la naissance. D’où vient cette coutume ? En fait, les ancêtres du pays du Matin clair considéraient que tout être vivant a une valeur précieuse dès sa conception. Or, cette méthode créé une situation aberrante. Selon elle, les bébés nés le 31 décembre ont déjà deux ans dès le lendemain, donc le 1er janvier de la nouvelle année. S’y ajoutent deux façons officielles de compter l’âge. Sur le plan juridique, c’est l’âge en années révolues, c’est-à-dire l’âge au dernier anniversaire, qui s’impose en principe. Mais il y a des exceptions. En ce qui concerne la scolarisation ou dans le cadre de la loi relative à la protection des adolescents, on applique l’âge atteint dans l’année, qui correspond donc à la différence entre l’année en cours et l’année de naissance de l’individu en question.





Ces trois façons différentes prêtent non seulement à confusion mais aussi au conflit. Un cas édifiant, la bataille judiciaire qui dure de plus de six ans concernant l’application de l’âge fixé à 56 ans pour le système du « pic de salaire ». Celui-ci consiste à garantir l’emploi jusqu’à l’âge légal de la retraite aux seniors à condition que ces derniers acceptent une réduction de leur salaire à partir d’un certain âge. Le tribunal de première instance et la Cour suprême l’ont interprété respectivement comme 56 ans et 55 ans selon l’âge révolu. Plus récemment, pour la vaccination du COVID-19, on a pu constater sur le terrain une confusion autour du seuil d’âge pour recevoir le sérum d’AstraZeneca. Sans oublier l’âge limite pour autoriser la consommation d’alcool et de cigarettes, l’accès aux établissements de vie nocturne, ou encore les services d’assistance sociale, entre autres.





Afin d’y remédier, le comité de transition de Yoon Suk-yeol propose l’usage unique de l’âge universel. Dans cette perspective, la future administration devrait élaborer un projet de révision de la loi-cadre administrative pour le déposer avant la fin de 2022 à l’Assemblée nationale afin que cette dernière l’adopte au cours de l’année prochaine.