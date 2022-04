La future administration Yoon abandonnera la sortie du nucléaire

ⓒYONHAP News

Le comité de transition de Yoon Suk-yeol, le prochain chef de l’Etat, a annoncé, mardi, la volonté de modifier largement la politique de neutralité carbone fixée par le gouvernement actuel. Notamment, il laissera tomber le principe de « sortir du nucléaire » cher au président sortant Moon Jae-in. Selon lui, la future administration devrait en proposer un projet plus honnête, réaliste et responsable.





Pour rappel, l’actuel exécutif a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % d’ici 2030, et ce par rapport à son pic de 2018, et de parvenir à la neutralité carbone pour 2050. Pour cela, il entend également d’élever jusqu’à 70 % la part des énergies renouvelables, comme le solaire ou l’éolien, d’ici la moitié du siècle.





Le comité de transition a fustigé le bilan en la matière. Il a précisé que les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont augmenté de 4,1 % en 2021, d’après les données provisoires, et elles devraient s’accroître encore cette année. Les centrales nucléaires ont tourné au ralenti. Mais la part des centrales thermiques à charbon a accusé une légère hausse dans la production d’électricité, et celles alimentées au gaz naturel liquéfié (GNL) a bondi de 16 %. L’équipe du prochain président de la République a souligné que si la politique de neutralité carbone est maintenue telle qu’elle est, elle risque d’alourdir la facture d’électricité et d’affecter la croissance économique. Et d’ajouter que la moyenne annuelle du produit intérieur brut (PIB) reculerait de 0,7 pourcent d’ici 2030, et de 0,5 à l’horizon 2050, ce en citant le rapport 2021 publié par l’Institut de développement de Corée (KDI).





Selon le camp de Yoon, il est inévitable de modifier le mix énergétique pour atteindre l’objectif 2030 sans ruiner la vie de la population et l’économie nationale. En bref, le pays devra revenir sur la sortie du nucléaire. En conséquence, la prochaine administration relancera la construction de nouvelles centrales nucléaires et fera tourner davantage de vieux réacteurs.





Le comité de transition du prochain numéro un prévoit de présenter, dans deux semaines, un « rapport stratégique sur la neutralité carbone au bénéfice du peuple ». Ce texte devrait contenir les cinq grandes lignes directrices suivantes : harmoniser les énergies renouvelables et les centrales nucléaires ; sophistiquer le système de recherche et de développement en technologies vertes ; élargir l’accès au marché du carbone pour l’ouvrir aux tierces parties ; établir une alliance énergétique et climatique avec les principaux pays et enfin renforcer le système de coopération mondial.