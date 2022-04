Le ministre de la Justice désigné s’oppose à la réforme du Parquet

ⓒYONHAP News

C’est la guerre totale qui s’annonce entre le camp du futur chef de l’Etat Yoon Suk-yeol et le Minjoo, le parti au pouvoir du président sortant Moon Jae-in. Parmi leurs pommes de discorde se trouve la réforme du Parquet en tête.





La question la plus brûlante consiste à retirer entièrement le droit d’enquête du Parquet pour ne lui laisser que celui d’inculpation des criminels. Cette initiative a pour but d’empêcher le ministère public de ne plus abuser de son double pouvoir absolu. Pour rappel, suite à la révision de la loi concernée, le Parquet a dû déjà céder à la Police son droit de la première investigation sauf pour six domaines de grandes criminalités, à savoir la corruption, l’économie, les fonctionnaires, les élections, l’industrie militaire et les grandes catastrophes. Il s’agit désormais de le priver de sa dernière chasse gardée. L’actuelle formation présidentielle a décidé, mardi, de déposer un projet de loi qui va dans ce sens à l’Assemblée nationale afin de le faire adopter avant l’investiture de Yoon.





Le camp d’en face y a riposté dès le lendemain. Le comité de transition a désigné Han Dong-hoon au poste de garde des Sceaux, alors que c’est une persona non grata pour le Minjoo. Ce procureur fait partie du noyau dur de l’élite. Âgé de 22 ans, et encore étudiant à l’université nationale de Séoul, il a réussi à passer le concours de la magistrature pour intégrer aussitôt le Parquet du district central de Séoul et mener une carrière brillante. Par ailleurs, il est devenu l’un des plus proches du futur chef de l’Etat en menant avec lui plusieurs enquêtes de grand retentissement, par exemple, sur le « Choi Gate », une affaire de trafic d’influence et de corruption qui a abouti à la destitution de l’ancienne présidente Park Geun-hye. C’est pourquoi Han Dong-hoon a été limogé et accusé dans une affaire de « collusion entre le Parquet et la presse » lorsque Yoon, le patron du Parquet à l’époque, était en plein conflit avec deux ministres de la Justice sous l’administration Moon Jae-in. Ainsi, les politologues s’attendaient à ce que Han soit nommé à un poste clé du Parquet mais jamais à celui de ministre. Dès sa désignation, Han Dong-hoon a affiché la ferme volonté de stopper l’initiative de légiférer la privation du droit d’investigation du Parquet. Certains y voient une « déclaration de guerre ».





Les deux camps politiques sont vivement critiqués. Le Minjoo est accusé de précipiter et forcer les choses sans passer par un véritable débat public. Il est également soupçonné d’avoir des arrière-pensées égoïstes. Il tâcherait ainsi de protéger Moon Jae-in d’éventuelle attaque judiciaire une fois que ce dernier aura terminé son mandat présidentiel. Quant au Parti du pouvoir du peuple (PPP), il est blâmé de vouloir démonter le gouvernement actuel et de fomenter une poursuite judiciaire en représailles contre ce dernier. La réforme du Parquet dégénère ainsi en un pugilat politique.