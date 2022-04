Yoon Ji-sung signe un contrat avec DG Entertainment

ⓒ DG Entertainment

Yoon Ji-sung, qui a débuté en 2017 comme leader au sein de Wanna ONE formé à l’issue de la saison 2 de l’émission « Produce 101 », vient de signer un contrat avec DG Entertainment.





Ce dernier est un nouveau label lancé par deux spécialistes de la k-pop. Et il prévoit de recruter des artistes dans divers domaines allant de la musique jusqu’au divertissement en passant par les dramas.





Yoon qui mène une carrière soliste depuis la fin des activités de Wanna ONE en février 2019, est récemment apparu dans une série télévisée de la chaîne SBS et dans une comédie musicale. Actuellement, il est en pleine préparation pour sortir un nouveau disque d’ici la fin du mois, après presque un an d’absence.