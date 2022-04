Plusieurs idoles participent à « KPOP », une nouvelle comédie musicale de Broadway

ⓒ YONHAP News

Voici une excellente nouvelle pour les amoureux des comédies musicales et de la k-pop ! Une nouvelle comédie musicale portant sur le thème de la k-pop sera dévoilée cet automne sur une scène de Broadway à New York. Et elle est justement intitulée « KPOP ».





Plusieurs stars sud-coréennes y participeront parmi lesquelles Luna, vocaliste phare de f(x), girls band lancé en 2009 par le label SM Entertainment. La chanteuse qui mène une carrière d’actrice de comédie musicale au pays du Matin clair a d’ailleurs fait son apparition lors d’une conférence presse tenue le 30 mars au Centre culturel coréen à New York.





Kim Bo-hyung, vocaliste du groupe féminin SPICA, Min-young ayant débuté au sein de Miss A en 2010 et Kevin, ancien membre du boys band U-KISS ont également rejoint le casting. La comédie musicale « KPOP » sera dévoilée le 13 octobre 2022 au théâtre Circle in the Square à Broadway en avant-première puis le spectacle sera lancé le 20 novembre de la même année.