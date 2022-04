Malaisie : un gouverneur de l’Etat arbore un tableau de grenouilles pour l’adoption de la loi anti-défection

ⓒ YONHAP News

Le souverain de l’Etat de Selangor, en Malaisie, Sharafuddin Idris Shah Alhaj a récemment publié sur son compte Instagram une peinture de grenouilles et de singes qui remplissent les bancs du Parlement.





Selon les agences Bernama et Bloomberg, le sultan a acheté cette caricature pour dénoncer le retardement de l’adoption du projet de loi dite « anti-saut ». Ce texte vise à empêcher les politiciens de quitter leur parti une fois avoir remporté les élections législatives. En 2018, 39 députés sur 222 ont ainsi rejoint une autre formation politique.





Ce phénomène est récurrent depuis les années 1990, et a entraîné le changement du parti majoritaire du gouvernement central et des administrations régionales. Le sultan compte un jour vendre aux enchères cette œuvre artistique actuellement accrochée dans son bureau, et faire don des bénéfices.