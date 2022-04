Rapport gouvernemental nippon : les personnes corpulentes ne sont pas faites pour être en couple

ⓒ Getty Images Bank

Les hommes qui pèsent plus de 80 kg et les femmes de plus de 60 kg ne méritent pas d’avoir un partenaire. C’est ce qu’indique un rapport sur le mariage et la famille d’un groupe d’étude, publié récemment par le service de l'égalité des sexes sous la tutelle du bureau du Cabinet japonais.





D’après le site Business Insider Japan, un professeur en sociologie y a affirmé que plus on est beau, plus on emmagasine les expériences amoureuses, et que les célibataires involontaires ont besoin de soutien. Il a alors proposé entre autres de leur apprendre à pousser les femmes contre un mur afin de les séduire.





Ces affirmations ont suscité l’ire des internautes qui ont critiqué que l’amélioration de l’apparence physique ne constitue pas les tâches du gouvernement.