Koo Jun-yup et Barbie Xu ne prévoient pas de cérémonie de mariage

Le couple du DJ sud-coréen Koo Jun-yup et de l’actrice taïwanaise Barbie Xu ne devrait pas organiser de cérémonie de mariage. Bon nombre de médias taïwanais ont supputé ce sujet après qu’une artiste sud-coréenne a annoncé leur envoyer un cadeau pour célébrer leur union.





Pourtant, le manager de Xu a confirmé la semaine dernière au journal local Now News que les deux vedettes n’avaient toujours pas le projet de planifier un événement matrimonial.





L'histoire d'amour de ce couple international est sur toutes les lèvres. Ces stars étaient ensemble en 1998 pendant près d'un an avant de se séparer. Mais Koo a recontacté Xu après avoir appris son divorce en novembre dernier et ils se sont remis ensemble après plus de 20 ans. Et, ils se sont officiellement mariés dans les deux pays.