Théâtre : « La Vie sage des nouveaux mariés »

Une nouvelle pièce de théâtre intitulée « La Vie sage des nouveaux mariés » est à l'affiche du Théâtre Arutto dans le quartier de Daehangno à Séoul, depuis le 7 avril dernier.





Ecrite et mise en scène par Ko Seok-ki, cette pièce comique et romantique aborde les défis qui se présentent dans la vie d'un couple fraîchement marié.





Jun-su et Ye-na tombent follement amoureux l'un de l'autre et convolent en justes noces. Et ils sont vite confrontés aux difficultés classiques de la vie à deux, que ce soit pour l'argent, le jonglage entre vie conjugale et vie professionnelle, le projet d'enfant ou encore la sexualité. Plus les difficultés s'aggravent, plus la frustration et la distance s'installent entre les jeunes mariés. Pourront-ils les surmonter avec sagesse et se sentir de nouveau unis ?





Date : à partir du 7 avril 2022

Lieu : Théâtre Arutto à Séoul