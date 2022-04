Concert du quatuor à cordes Soom

Le quatuor à cordes Soom se produira en concert le 25 avril au Kumho Art Hall Yonsei à Séoul.





Fondé en 2021, le quatuor Soom est composé de quatre jeunes musiciennes qui se sont connues sur le campus de l’université Sookmyung : les violonistes Kwon Yu-gyeong et Han Ah-in, l’altiste Na Chan-mi et la violoncelliste Bae Yu-mi.





Le nom de la formation « Soom » est à la fois un mot coréen signifiant « souffle » et un acronyme pour « Sound Of the Only Moment » ou « son du moment unique ».





Pour ce concert, l'ensemble interprètera le Quatuor à cordes n° 6 en fa mineur op. 80 de Mendelssohn et le Quatuor à cordes en fa majeur de Ravel.





Date : le 25 avril 2022

Lieu : Kumho Art Hall Yonsei à Séoul