« ODDINARY », nouveau disque de Stray Kids

Stray Kids est un boys band composé de huit garçons : Bang Chan, le leader, Lee Know, Chang-bin, Hyun-jin, Han, Felix, Seung-min et I.N. Il a été formé en mars 2018 par le label JYP Entertainment à l’issue de l'émission de téléréalité baptisée justement « Stray Kids » en 2017 sur Mnet.





Depuis sa victoire dans « Kingdom », l’émission de compétitions de boys band diffusée entre avril et juin 2021 sur la même chaîne musicale, Stray Kids ne cesse de battre ses propres records. Avec « NOEASY », sorti en août dernier et écoulé à plus de 1,1 million d’exemplaires, il est devenu le premier album produit par JYP Entertainment à dépasser le seuil du million de copies vendues sous différentes formes.





Son nouveau disque « ODDINARY » composé de sept morceaux a fait fureur dès sa publication le 18 mars. Il a dominé non seulement le classement Billboard 200 mais aussi celui de « Artiste 100 » pour la semaine du 2 avril.





Afin de répondre à l’enthousiasme de Stay, Stray Kids lancera sa deuxième tournée mondiale après son concert à Séoul qui se déroulera du 29 avril au 1er mai.16 spectacles dans 10 villes sont prévus entre juin et juillet, notamment à Tokyo au Japon, à New York et à Chicago aux Etats-Unis.