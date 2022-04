La BOK relève son taux directeur pour la quatrième fois cette année

ⓒYONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a relevé son taux directeur d’un quart de point, pour le passer de 1,25 à 1,5 %. Son comité de politique monétaire a pris une telle décision le 14 avril dernier.





La banque centrale sud-coréenne a déclaré que l’économie nationale poursuivrait sa reprise grâce à la performance de ses exportations et au regain de la consommation bien qu’elle soit sous l’impact de certains facteurs instables tels que la guerre en Ukraine. Néanmoins, elle a estimé que le taux de croissance du PIB serait légèrement en dessous de sa prévision annoncée en février dernier, à savoir 3 %, et que les prix à la consommation devraient rester supérieurs à 4 % pendant un certain temps.





La BOK a rehaussé son taux interbancaire en s’alignant sur les principaux pays qui cherchent à resserrer les cordons de leur bourse pour faire face aux fortes pressions inflationnistes. En effet, la guerre russo-ukrainienne a provoqué la flambée des cours du pétrole, des céréales et des matières premières. Par conséquent, l’indice des prix à la consommation en Corée du Sud s’est établi à 106,06 points en mars dernier, soit une hausse de 4,1 % en glissement annuel. Il s’agit de l’envolée la plus importante depuis les 4,2 % enregistrés en décembre 2011. Dans les principaux pays avancés, le taux d’inflation a grimpé à 5 voire 7 %.





Pour rappel, le 16 mars 2020, la Banque de Corée a procédé à « une grosse coupe » (Big Cut) d’un demi-point afin de se préparer à une longue récession économique à venir dans le sillage du COVID-19. Deux mois après, elle a baissé son taux directeur d’un quart de point à 0,5 %. Ensuite, elle l’a gelé pendant 15 mois. En août dernier, elle l’a relevé d’un quart de point. Depuis, elle a renouvelé le même geste trois fois pour remonter son taux principal à 1,5 %.





A en croire les experts, la BOK a de fortes chances de le relever encore une fois, car la Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé qu’elle effectuerait, en mai prochain, un grand resserrement quantitatif, c’est-à-dire d’augmenter de plus d’un demi-point d’un seul coup. Si tel est le cas, la Corée du Sud verra son taux directeur tomber en dessous de celui de son allié, et cela entraînerait la fuite des capitaux vers l’Amérique. D’ailleurs, Rhee Chang-yong nouvellement nommé gouverneur de la banque centrale a laissé entendre que l’institution pourrait relever le sien la prochaine fois. Selon JP Morgan, la BOK l’augmenterait d’un quart de point à chacun des trois prochains trimestres de sorte que son taux atteigne 2,25 % au premier trimestre 2023.