La rue des « Nogali » du quartier de Euljiro

Nous n’avons pas fini de gambader dans les rues de Séoul et nous retrouvons l’un de nos quartiers préférés, celui de Euljiro. On y avait d’ailleurs dégusté des « golbaengi » ces natices de la mer, accompagnées de nouilles épicées. Et aujourd’hui, nous continuons sur cette lancée. Pas pour dîner ou déjeuner, mais pour se détendre, pour profiter un peu de l’atmosphère et des beaux jours, allez, on y va, nous allons boire un verre !





Si en semaine, ce sont surtout les travailleurs qui occupent cet espace, le week-end, les amateurs de « Matjib », les bonnes adresses en français, se ruent dans cette allée. En effet, depuis le premier restaurant en 1980, le passage des « Nogali » est victime de sa réputation. Dès la fin des heures de bureau, 17h30-18h, il est déjà difficile de trouver de la place. Mais c’est là que tout commence. Car avec les beaux jours, la rue entière se transforme en un restaurant à ciel ouvert ! Oui, un restaurant car il est difficile de les différencier tellement que les clients affluent et que les emblématiques tables rouges et bleues sont les même partout !





Si vous avez vraiment un creux, choisissez un établissement qui vous servira du poulet frit et autres plats en plus de la bière. Elody a choisi l’authenticité en sélectionnant le plus vieux restaurant installé dans la ruelle. Au menu, le merlan séché et grillé à la briquette de charbon appelé Nogali, dont la rue porte le nom. A cela on trouve d’autres « Mareun Anjou » des accompagnements dit « secs » car principalement composés de poisson séchés et grillés ou de soupe de « beondaegis » ces vers à soie séchés. Donc pas de quoi vous remplir la panse, mais vous l’aurez compris, ça fera plus de place pour la bière qui en plus est excellente !