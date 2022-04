Les bibliothèques les plus remarquables de Corée

Cette semaine, perdons-nous dans les allées chaleureuses des plus belles bibliothèques et librairies du pays du Matin clair. Quoi de mieux pour se déconnecter un peu de nos écrans qu’un moment d’évasion à la découverte de petits trésors de la littérature, de la Grèce antique aux envahiseurs marsiens en passant par les traités sur l’entretien des bégonias, il y en a pour tous les goûts. En plus, un soin tout particulier est généralement apporté à l’architecture des lieux et à la disposition parfois très créative des ouvrages.





ⓒ National Library of Korea, YONHAP News

Des sanctuaires de connaissance où l’on ne voit pas les heures passées et qui permettent de prendre de très belles photos, ce qui ne gâche rien. Afin de rester à la page, nous allons vous présenter une sélection des endroits à ne pas manquer. Même si le ciel bleu et les arbres en fleurs encouragent davantage à profiter de la belle saison à l’extérieur ces jours-ci, il est difficile de résister à l’appel de la lecture. Il faut dire aussi que Séoul sait vraiment comment mettre en valeur les livres au sein d’espaces cozy qui incorporent souvent des cafés, des restaurants et de nombreuses distractions. C’est notamment le cas au Kyobo books de Gwanghwamun, en plein centre de la capitale.





ⓒ STARFIELD COEXMALL, OTD

Parmi les librairies emblématiques, il y a celle du Starfield COEX Mall avec ses étagères géantes ou Arc N Book et son long couloir surplombé par une arche de livres qui monte jusqu'au plafond. Par ailleurs, certains parcs de la capitale mettent à dispositions des ouvrages en libre consultation disposés dans de petites cabanes en bois, idéal pour s’adonner à la lecture dans un écrin de verdure.