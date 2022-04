Quelle chanson sort vainqueur de cette période de floraison ?

ⓒ YONHAP News TV

Au pays du Matin clair, il y a des chansons qui ne manquent de faire leur réapparition dans le hit-parade à chaque printemps à commencer par « Cherry Blossom Ending » de Busker Busker publié en mars 2012. C’est ce que confirme la plateforme de streaming musical sud-coréenne Genie Music qui a analysé le top 200 des chansons les plus écoutées en mars et en avril entre 2020 et 2022.





Selon cette enquête, « Cherry Blossom Ending » de Busker Busker prend en effet la tête du classement des musiques printanières les plus populaires durant ces trois dernières années. Sa réputation est telle que ce morceau, qui permet à son compositeur et parolier Jang Beom-june de recevoir périodiquement une importante somme d’argent, est surnommé « la rente de cerisier ».





« Spring Day » de BTS jouit également d’une notoriété hors-norme. Ce tube est le titre phare de l’album intitulé « You Never Walk Alone » sorti en février 2017. Cette année, « Spring Days » de BEN dévoilé le 22 mars dernier a percé dans ce classement si convoité, intégrant le top 40 pendant 15 jours après sa publication.