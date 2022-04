Tiger JK et Yoon Mi-rae se produiront en concert au musée Grammy

Tiger JK et Yoon mi-rae, mariés depuis 2007, sont invités au « GRAMMY Museum : Global Spin Live » qui se tiendra le 27 avril aux Etats-Unis. Ils deviendront ainsi les premiers artistes sud-coréens à se produire en concert au musée Grammy.





En annonçant cette nouvelle inédite sur leurs réseaux sociaux, les organisateurs des Grammy Awards, l’événement musical le plus important en Amérique du Nord, ont expliqué que cette invitation est due à la carrière musicale révolutionnaire du rappeur et producteur Tiger JK et de la rappeuse et vocaliste Yoon Mi-rae. Ces derniers connus pour leur créativité et leur influence musicale, interpréteront des chansons individuellement et collectivement.