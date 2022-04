Psy fera son grand retour après cinq ans de pause

Psy, qui est aujourd’hui à la tête de son propre label P NATION, fera son retour ! C’est ce qu’il vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux officiels. La date de son retour est fixée au 29 avril. Il s’agira du 9e opus officiel de l’artiste ayant débuté en 2001 avec « Psy From The Psycho World ».





Dans cette annonce, la vedette de son vrai nom Park Jae-sang explique qu’il lui a fallu dix ans pour dépasser le succès de « Champion » publié en 2002 avec « Gangnam Style » sorti en 2012. Une décennie après la sortie de ce tube planétaire, Psy s’apprête à révéler une nouvelle chanson comparable à « Gangnam Style » qui l’a propulsé dans la catégorie des superstars mondiales du showbiz. Sachez que le clip vidéo de ce méga-hit compte actuellement 4,3 milliards de vues sur YouTube.





Son dernier disque remonte à il y a cinq ans. En mai 2017, l’artiste a sorti son 8e album représenté par les deux morceaux principaux « I Luv It » et « New Face ».