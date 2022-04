Les documentaires sur les idoles de la k-pop se multiplient

De plus en plus de groupes d’idoles acceptent de se dévoiler le temps d’un documentaire afin de montrer un autre visage loin des paillettes. Blackpink, le groupe féminin qui bat tous les records, a fait son apparition dans le premier documentaire sur le domaine de la k-pop produit par Netflix avec « Blackpink : Light up the Sky » sorti en octobre 2020.





La même année, Twice, un autre girls band qui écrit une nouvelle page de l’histoire de la k-pop, a attiré l’attention du public international à travers « TWICE : Seize the Light » proposé par YouTube.





Cette fois-ci, c’est au tour de Mamamoo de présenter son film-documentaire qui sera publié le 25 avril sur la plateforme de streaming coréenne Wavve. Intitulé « MAMAMOO_Where Are We Now », le nouveau documentaire composé de quatre épisodes, retracera le parcours du quartette féminin depuis ses débuts en 2014.