« Color », 2e EP de Kwon Eun-bi

Kwon Eun-bi a d’abord fait ses débuts au sein du groupe Ye-A avant de participer à « Produce 48 » diffusée entre juin et août 2018 sur la chaîne Mnet. Elle a ensuite dirigé IZ*ONE, le girls band né de cette émission, entre octobre 2018 et avril 2021 avant de lancer quatre mois plus tard sa carrière solo avec son premier disque « OPEN ».





La vocaliste âgée de 26 ans a publié le 4 avril son 2e mini-album « Color » composé de six morceaux qui vont parfaitement avec cette saison aux mille couleurs. Surnommée « la reine du printemps », Kwon éveille la curiosité des mélomanes avec sa musique multicolore. Le titre phare de son 2e EP a intégré le top 3 du classement d’iTunes Top K-pop Chart dans 11 pays dont les Etats-Unis, le Japon et la Pologne.