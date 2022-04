G20 : la porte-parole de 27 ans de l’Indonésie fait polémique

ⓒ YONHAP News

La porte-parole du gouvernement indonésien pour le G20 fait couler beaucoup d’encre. Selon l’agence Bloomberg, l’Indonésie, pays hôte de ce sommet international cette année a désigné à ce poste Maudy Ayunda, actrice et chanteuse de 27 ans. Cette vedette qui s’est fait connaître aussi pour son engagement social est suivie par plus de 15 millions d’abonnés sur Instagram. Elle est titulaire d’une licence de l'université d'Oxford et a obtenu son master à l’université de Stanford.





L’exécutif indonésien a justifié cette décision par sa capacité à parler plusieurs langues étrangères et à communiquer avec les jeunes générations. Pourtant, cette nomination ne fait pas l’unanimité. Certains critiquent que ça n’a pas l’air sérieux de choisir une personne qui n’a aucune expérience diplomatique comme porte-parole du G20, lieu de discussion d’enjeux mondiaux cruciaux.