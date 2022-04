Comédie musicale: « Un violon sur le toit »

L’un des plus grands succès de Broadway « Un violon sur le toit » est présenté par la Compagnie de comédie musicale de Séoul, du 22 avril au 8 mai, au Grand théâtre du Centre culturel Sejong, situé en plein cœur de la capitale.





Créée en 1964 à New York, cette comédie musicale a remporté neuf prix aux Tony Awards, dont celui du meilleur livret et celui de la meilleure comédie musicale. Elle a été adaptée au cinéma en 1971 et a connu un immense succès international.





La Compagnie de comédie musicale de Séoul a monté cette version sud-coréenne pour la première fois l’année dernière à l'occasion du 60e anniversaire de sa fondation.





L’histoire se déroule au début du XXe siècle, dans une communauté juive en Ukraine sous le régime russe tsariste. Le laitier du village, Tevye se bat pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses cinq filles. Il désire épouser ses trois filles aînées selon la tradition juive. Pourtant, celles-ci veulent se choisir elles-mêmes un mari, au grand désarroi de leur père.





Une comédie musicale qui parle d'amour, de famille et d'espoir dans un décor soigné, inspiré des peintures de Marc Chagall, au cours de laquelle les spectateurs pourront également retrouver les célèbres chansons telles que « If I were a rich man » et « Sunrise, Sunset ».





Date : du 22 avril au 8 mai 2022

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul