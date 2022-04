Le 18 mai 1980 à Gwangju, ville située dans le sud-ouest de la Corée du Sud, débute un soulèvement des citoyens contre la dictature de l’époque. Ce mouvement populaire pour la démocratie a violemment été réprimé par l'armée, faisant des centaines de morts.





La comédie musicale « Gwangju », inspirée de cet événement historique tragique, est jouée du 15 avril au 1er mai au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul. Elle a été présentée pour la première fois en 2020 à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de ce soulèvement démocratique.





Yun I-geon, un jeune militant pro-démocratie, donne des cours du soir aux ouvriers. Il se retrouve à la tête de la milice montée par les citoyens pour faire face aux militaires envoyés par le régime dictatorial, dont le jeune soldat Park Han-su.





On retrouve au casting notamment Lee Ji-hun et Jo Hwi dans le rôle de Yun I-geon et Jung Dong-ha et Shin Sung-min dans celui de Park Han-su.





Date : du 15 avril au 1er mai 2022

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul