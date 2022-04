Théâtre : « The Three »

Une pièce de théâtre intitulée « The Three » est présentée au Théâtre Aul, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, tous les dimanches entre le 24 avril et le 15 mai.





Cette pièce a pour particularité qu’elle est jouée par trois acteurs qui portent tour à tour quatre masques. Elle constitue la troisième pièce de la série de théâtres masqués « The », créée par Geogi Gamyeon, une troupe de théâtre spécialisée dans le jeu masqué, fondée en 2008. Les deux premières pièces de la série « The One » et « The Two » ont respectivement été présentées en 2019 et 2020.





« The Three » met en scène un monde imaginaire où le rire n’est plus à la portée de tout le monde mais devient un luxe que seule une poignée de privilégiés peuvent s'offrir moyennant de l'argent. A travers les masques, mais aussi à l’aide d'autres objets divers, la pièce permettra d’éveiller et de stimuler les sens et l’imagination des spectateurs.





Date : tous les dimanches entre le 24 avril et le 15 mai 2022

Lieu : Théâtre Aul à Séoul