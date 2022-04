Une série de conférences proposant une nouvelle manière d’apprécier les œuvres picturales est organisée au Changgol Hall de la Daegu Music Factory à Daegu, dans le sud-est du pays.





Au cours de trois conférences, placées sous le titre « Musée parfumé : quand la peinture rencontre le parfum », le parfumeur Roh In-ho présente des tableaux de grands peintres comme Claude Monet, Vincent Van Gogh ou Johannes Vermeer à la lumière de la vie de leurs auteurs et du contexte artistique dans lequel elles ont été créées, avant de faire découvrir au public différents parfums qu'il a lui-même élaborés en s'inspirant de chacune de ces œuvres. Grâce à l'association de l'odorat et de la vue, ces peintures resteront gravées plus profondément dans l'esprit des participants.





La première de cette série de conférences a déjà eu lieu le 21 avril, mais il en reste encore deux, prévues respectivement le 19 mai et le 30 juin.





Date : le 21 avril, le 19 mai et le 30 juin 2022

Lieu : Changgol Hall de la Daegu Music Factory à Daegu