Spectacle musical : « 1919 Philadelphie »

En 1919, alors que la Corée est sous le joug de l'armée impériale nippone, quelque 150 représentants du pays organisent un congrès, du 14 au 16 avril, au Little Theater à Philadelphie aux Etats-Unis pour dénoncer les atrocités commises par les Japonais et pour appeler le monde à soutenir l'indépendance de la Corée. Parmi eux figurent notamment Syng-man Rhee, le futur premier président sud-coréen, et Seo Jae-pil, le fondateur du premier journal coréen « Dongnip Sinmun » ou le « Journal de l'Indépendance ».





« 1919 Philadelphie », un spectacle musical documentaire qui reproduit cet événement historique, est joué, du 14 avril au 1er mai, au Centre d'art Kwanglim dans le quartier de Gangnam à Séoul.





Avec des chants et des récits, les moments importants de ce congrès sont reconstitués de façon vivante, à partir du compte-rendu du rassemblement ainsi que des mémoires d'un journaliste américain qui a soutenu l'organisation de cet événement.





Date : du 14 avril au 1er mai 2022

Lieu : Centre d'art Kwanglim à Séoul