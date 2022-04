Vœux du printemps (II)

ⓒ KBS

Traditionnellement dans la culture du pays du Matin clair, les « jeolgi » ou les 24 petites saisons divisées selon le mouvement du Soleil, étaient particulièrement importants. Parmi lesquels, les six premiers jeolgi correspondant à la saison du printemps étaient considérés comme la boussole qui détermine le sort de l’agriculture de l’année.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite à la recherche des plats printaniers.





Notre première destination cette semaine est la ville d’Andong dans la province de Gyeongsang du Nord. Ici, nous sommes accueillis par Mme Park, directrice du centre de recherche de la cuisine de la branche héritière régionale. Avec les « osinchae » ou les cinq légumes piquants qui sont particulièrement riches en vitamines, elle prépare d’abord le « ibchun osinban ». Tout d’abord, la ciboule « umpa », on l’enduit de poudre de soja avant de la cuire à la vapeur. Ayant supporté le froid hivernal, ce légume d’une saveur très forte devient bien doux. Quant aux ciboulettes « dallae » et « buchu » qui se caractérisent par un parfum frais et une saveur amère, elles sont assaisonnées légèrement. Enfin l’ail et l’oignon, on les fait sauter dans de l’huile. Ce sont cinq mets qui réveillent notre corps rabougri par le froid pendant l’hiver.





Traditionnellement dans la ville d’Andong, on ne manque pas d’offrir un culte auprès des ancêtres pour espérer une bonne récolte de l’année. Pour cela, on prépare un plat constitué de « muknamul », diverses herbes sauvages, de « chalbap », riz gluant cuit à la vapeur, et d’une grillade de hareng. On le dépose sur une jarre en pierre durant près d’un mois. Lors de « Chunbun », l’équinoxe de printemps qui correspond au jour où les durées de la journée et de la nuit sont égales, on ne manque pas de consommer du soja sauté et de la soupe à base de poudre de soja garnie de bourses-à-berger appelées « naengi ». En effet, le soja riche en protéine et le naengi printanier particulièrement parfumé forment un mariage nutritif parfait. Enfin, lors de « Cheongmyeong », une des 24 périodes du calendrier agricole, on ne manque pas de concocter les nouilles appelées « nokduhwamyeon ». Dans de l’eau infusée de « omija », baie aux cinq saveurs de schisandra chinensis, on trempe la pâte transparente préparée avec la poudre de haricot mungo. Le plat attire l’appétit surtout avec la couleur rosée du bouillon.





Déplaçons-nous dans la ville de Boryeong dans la province de Chungcheong du Sud. M. Shin, 40 ans, qui vient d’acquérir son propre bateau deux ans après avoir commencé sa carrière de pêcheur nous invite à l’accompagner sur la mer. Les travaux sur le bateau ne sont toujours pas très faciles pour cet apprenti, mais il fait de son mieux pour ne pas revenir au port les mains vides. Aide-toi et le ciel t’aidera. Après quelques heures, il a réussi à attraper quelques poulpes. Pour encourager le quadragénaire, ces prédécesseurs le rejoignent à bord avec les gobies frais qu’ils viennent de pêcher. Pour le féliciter de son début de carrière en tant que pêcheur, ils préparent des nouilles instantanées « ramyeon » garnies de produits halieutiques dont des poissons et des poulpes. Cet en cas bien succulent réchauffe le corps et l’âme du jeune homme. Une fois rentré avec ses toutes premières récoltes sur le nouveau bateau, il retrouve sa famille et ses amis autour d’une table remplie de délicieux plats. Il y a d’abord le « yeonpotang », la soupe limpide garnie de navet et de poulpe et le « nakjichomuchim », des morceaux de poulpe agrémentés de poire et de persil « minari » assaisonnés de manière pimentée et douce. On ne manque pas de griller le poulpe et la poitrine de porc sur la braise pour préparer le célèbre « nakjisamgyeopsalgui ». Ces plats partagés avec son entourage lui donnent du courage pour sa nouvelle carrière.





Avez-vous apprécié notre voyage culinaire à la recherche des plats printaniers ? Restez en bonne santé tout au long de cette belle saison !