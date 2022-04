La Corée du Nord vue à travers les emballages de ses produits de première nécessité

ⓒ KBS

Le système de santé nord-coréen, plusieurs fois pointé du doigt par l’ONU, est dans un état précaire, en raison des difficultés économiques, si bien que recevoir un traitement approprié ou obtenir une ordonnance dans un hôpital est devenu presque impossible, le personnel de santé manquant de fournitures médicales pour soigner malades et blessés. Les emballages de médicaments trouvés sur les plages sud-coréennes le confirment. Les produits de santé récupérés se révèlent en effet pour la plupart fabriqués à partir de substances naturelles basées sur la médecine traditionnelle koryo.





« Les boîtes de médicaments que nous avons récupérées, et qui contenaient notamment des pilules digestives et des parasiticides, renfermaient dans leur composition des substances naturelles, extraites d'herbes médicinales locales. L’une de ces pilules digestives, par exemple, indiquait utiliser de l'extrait d'écorce de mandarine et de racines de Saussurealappa », explique le professeur Kang Dong-wan, directeur du Centre Hana de Busan à l'université Dong-A.





Il est certes difficilede comprendre pleinement la société nord-coréenne en se contentant de regarder les emballages des différents produits qui ont été rejetés sur les plages ; reste que cette méthode indirecte nous aide à mieux appréhender la situation des habitants et l'économie du pays. D’ailleurs, les emballages des produits récupéréset les informations qu’ils recelaient semblent confirmer nos craintes concernant les perspectives économiques peu réjouissantes du royaume ermite.