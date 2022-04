Kim Hong-min, traducteur de k-webtoon en première ligne

©Kim Hong-ju

Tout au long du mois de mars, Séoulscope a été consacré au 9e art, la bande dessinée. Et pour le dernier numéro, nous avons rediffusé un entretien avec Didier Borg qui dirigeait Delitoon, le leader sur le marché du webtoon en France. Cette semaine, nous allons rencontrer un de ses traducteurs qui jouent un rôle important dans l’exportation des k-webtoons.





Commençant par Delitoon, plusieurs plateformes de webtoon sud-coréennes se mettent à éditer des flots ininterrompus de webtoons adaptés en différentes langues étrangères et ces derniers connaissent un succès que ce soit aux USA ou en Europe. Naver webtoon, par exemple, a vu le nombre de ses téléchargements sur Google Play et son chiffre d’affaires devenir les plus importants jamais enregistrés en septembre 2021 en France.

Notre invité Kim Hong-min y apporte sa contribution entière et sincère. Il se livre à traduire jour et nuit des k-webtoons avec une grande passion et un florilège d’idées foisonnantes afin d’envoûter les lecteurs francophones, tout en surmontant la barrière linguistique et culturelle.