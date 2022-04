Résultat encourageant d’un sondage sur le tourisme en Corée du Sud

ⓒYONHAP News

Les étrangers sont nombreux à s’impatienter pour visiter le pays du Matin clair lorsqu’ils n’auront plus de restrictions liées à la crise sanitaire du COVID-19. C’est le résultat de l’enquête publiée mardi par l’Office du tourisme coréen (KTO). Le sondage a été mené en ligne l’an dernier auprès d’environ 30 000 personnes âgées de 15 ans ou plus qui vivent dans les 21 pays d’origine des touristes visitant le plus la Corée du Sud.





D’après les résultats, 71,7 % des sondés ont déjà effectué leur voyage à l’étranger et 72,8 % ont répondu avoir l’intention de partir voyager à l’étranger d’ici 2024. Quant à la part des personnes interrogées ayant déjà visité le pays du Matin clair, elle s’est élevée à 19,4 %. Et celle qui projette de partir le découvrir dans trois ans était de 47 %. Ce chiffre monte jusqu’à 58 % chez les jeunes âgés de 20 à 39 ans. Selon les pays d’origine, il s’avère élevé en Asie et au Proche-Orient. Il est le plus haut aux Philippines avec 80,4 %. Par ailleurs, 9 % des sondés ont souhaité faire de la Corée du Sud leur première destination de voyage à l’étranger. Leur part est élevée chez les femmes et les 10 à 29 ans. Elle est la plus prononcée chez les Vietnamiens avec 28,2 %.





Qu’est-ce qui donne envie de voyager en Corée du Sud ? Selon l’étude, c’est la popularité du « K-contenu » qui exerce une grande attractivité. Parmi les raison évoquées, arrivent en tête la diversité des activités et des expériences culturelles proposées. Cette réponse a été choisie par 15,1 % des sondés qui ont exprimé l’intention de venir dans le pays du Matin clair.





Le nombre d’étrangers entrés en Corée du Sud avait dépassé le seuil de 17 millions en 2019, mais il a dégringolé suite à la propagation du coronavirus pour passer en-dessous de la barre d’un million en 2021, soit le plus bas niveau depuis l’établissement des premières statistiques en la matière en 1984.





Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a affiché la volonté de soutenir activement les secteurs concernés dans les efforts de faire revenir des touristes étrangers. Il compte notamment sur l’exemption d’auto-isolement pour les étrangers entièrement vaccinés contre le COVID-19 et la réintroduction de l’entrée sans visa dans le pays, ainsi que sur la hausse du nombre de vols aériens sur les lignes internationales en mai prochain.