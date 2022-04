La reconfiguration du monde des conglomérats sud-coréens

ⓒYONHAP News

Le pays du Matin clair voit son échiquier économique se reconfigurer. L’autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC) a publié la liste 2022 des 76 conglomérats dont la valeur est supérieure à 5 000 milliards de wons, soit 3,7 milliards d’euros.





Dans le TOP 5 en termes d’actifs, Samsung reste sur le trône avec 483 919 milliards de wons, ou 360 milliards d’euros. Viennent derrière SK, Hyundai Motor, LG et Lotte par ordre décroissant. Un changement notable : le groupe SK s’est hissé au deuxième rang dépassant le constructeur automobile désormais à la troisième place. Il doit cette progression notamment à la hausse de ses chiffres d’affaires liées aux semi-conducteurs et au rachat de la branche NAND d’Intel par SK hynix. C’est la première fois depuis 2010 qu’un changement s’opère dans le classement des cinq plus grands groupes.





Par ailleurs, la nouvelle liste des conglomérats fait ressortir trois secteurs à forte croissance. Dans le secteur des TIC, deux Big Tech poursuivent leur ascension. Le géant des services sur mobile Kakao a monté trois marches pour occuper la 15e place, en particulier grâce à sa levée de fonds via l’introduction en Bourse (IPO) de sa banque en ligne, Kakao Bank, et son service de paiement numérique, Kakao Pay. Et Naver, le plus grand portail Internet du pays, est passé du 27e au 22e rang. Sa montée s’explique notamment par deux facteurs : la hausse des bénéfices d’exploitation non distribués concernant le moteur de recherche, la technologie financière, ses contenus culturels et son service cloud ainsi que son augmentation de capital par l’émission d’actions nouvelles chez certaines de ses filiales.





Dans le secteur du transport maritime, les leaders ont vu leurs actifs gonfler profitant de la reprise de la demande mondiale. Par exemple, HMM a vu son patrimoine doubler l’an dernier pour bondir du 48e au 25e rang. SM et Sinokor Merchant Marine occupent respectivement la 34e et la 50e places. Côté BTP, Jungheung Construction a grimpé d’un seul coup de 27 échelons pour arriver à la 20e place. Le groupe a vu sa valeur plus que doubler après avoir racheté Daewoo E&C.





En dépit du COVID-19, les 76 conglomérats sud-coréens ont enregistré une hausse de leurs actifs de 281 300 milliards de wons, l’équivalent de 210 milliards d’euros, en glissement annuel. La totalité de leurs chiffres d’affaires, excepté les secteurs de finances et d’assurances, a augmenté de 21,5 % par rapport à l’année précédente, tandis que leur bénéfice net a grimpé de 189,2 %. Sans surprise, c’est Samsung Electronics qui a enregistré la progression la plus importante pour ces deux indicateurs.





Selon la KFTC, les cinq géants représentent toujours un poids très important au sein des conglomérats, mais l’écart s’est réduit légèrement entre le TOP5 et les autres groupes.