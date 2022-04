École de police (9) 이럴 때가 아니야

Dialogue

조준욱: 그게 무슨... 그럼 뺑소니란 말이야?

Cho Jun-ouk : Comment ça... alors c’était un délit de fuite ?





노범태: 말도 안 돼.

No Beom-tae : C’est pas possible.





오강희: 경찰수사는 시작했겠네.

Oh Kang-hui : La police a dû commencer l’enquête.





강선호: 응. 곧 사라진 운전자 찾을 거야. 아니 찾아야지.

Kang Seon-ho : Oui, ils retrouveront vite le conducteur. Il le faut.





노범태: 이럴 때가 아니야. 오늘 수사학 휴강이니까 교수님한테 가자 우리.

No Beom-tae : Ce n’est pas le moment de ne rien faire.

Aujourd’hui, le cours d’investigation est annulé, allons voir le professeur.





조준욱: 그래. 그러자. 우리가 외출증 받아올게.

Cho Jun-ouk : Oui, allons-y. Allons demander une permission de sortie.





L’expression de la semaine

이럴 때가 아니야: Ce n’est pas le moment de ne rien faire





Cette expression s’utilise lorsque l’on doit passer à l’action et prendre rapidement des mesures et non pas à rester à ne rien faire ou à se satisfaire de la situation présente. 이러다, la version abrégée du verbe 이리하다 revient à 이렇게 하다, faire ainsi c’est-à-dire de dire à celui ou à ceux qui écoutent quelle est la situation pour agir en conséquence. 이럴 때가 아니야 peut être remplacé par 이러고 있을 때가 아니야 ou même 이렇게 있을 때가 아니야.

En revanche, bien que cela n’ait pas de rapport avec la personne qui parle, quand les circonstances concernent la personne qui écoute, à la place du verbe 이러다, en remplaçant par 그러다 cela revient à l’expression 그럴 때가 아니야. Par exemple, on pourrait dire, 시험이 내일인데 너 지금 그럴 때가 아니야. 빨리 시험공부 해. Le test est demain, ce n’est pas le moment de ne rien faire. Mets-toi vite au travail.





Exemples

① 가: 벌써 1시가 다 됐네.

나: 정말? 우리 이럴 때가 아니야. 빨리 출발하자.

A : Il est déjà une heure.

B : Vraiment ? Ce n’est pas le moment de rester là. Dépêchons-nous de partir.





② 가: 기름이 얼마 없기는 한데 별문제 없겠지?

나: 야, 경고등 들어왔잖아. 이럴 때가 아니야. 빨리 기름 넣으러 가자.

A : On n’a presque plus d’essence, ce ne sera pas un problème ?

B : Eh, le voyant d’essence est allumé. Il faut le prendre en compte. Allons vite faire de

l’essence.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- 그게 est la forme contractée de 그것-이 ça

- Quoi, que, ce que 무슨

- Alors 그럼

- La fuite, le délit de fuite뺑소니

- Ce n’est pas possible, je n’y crois pas 말도 안 돼

- L’enquête de police 경찰수사

- Commencer, débuter 시작하다

- Bientôt 곧

- Disparaître 사라지다

- Le conducteur운전자

- Retrouver, localiser 찾다

- Le suffixe -아야, -어야 il faut, il faut que

- Aujourd’hui오늘

- Le cours d’investigation수사학

- Une suspension de cours, un cours annulé휴강

- Puisque, comme, car (으)니까

- Professeur d’université 교수

- Suffixe honorifique님, madame, monsieur, professeur

- À quelqu’un, pour quelqu’un, de quelqu’un 한테

- Le verbe aller가다

- Oui, mais oui, en effet그래

- Le pronom de la première personne du pluriel 우리 nous, notre

- Une permission de sortie외출증

- Le verbe recevoir, obtenir받다