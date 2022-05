V de BTS a le profil idéal pour une publicité sur le chocolat

ⓒ Big Hit Music

Les stars de la k-pop sont très demandées dans le domaine de la communication exerçant une importante influence auprès des consommateurs. Il n’est donc pas rare de voir les visages des idoles sur les affiches publicitaires au pays du Matin clair.





Parmi les différentes publicités, celle pour le chocolat opte surtout pour des stars qui bénéficient d’un physique avantageux. Afin d’élire l’idole de la k-pop ayant le profil idéal pour une telle affiche, la plateforme Idol Chart a lancé une enquête du 11 au 17 avril auprès des internautes.





Résultats : c’est V de BTS qui arrive en tête obtenant plus de 23 000 votes, soit 40 % des suffrages. Il faut savoir que V occupe souvent la première place de différents classements des hommes les plus beaux de la planète. Il a été désigné comme l’homme le plus charmant choisi par 300 réalisateurs et stylistes du monde entier. L’artiste de son vrai nom Kim Tae-hyung a un lien particulier avec le chocolat. Il a été choisi comme le membre de boys band à qui on veut le plus offrir une boîte de chocolat lors de la Saint Valentin