Hwang Chi-yeul sortira un nouvel album le 12 mai

Hwang Chi-yeul qui mène sa carrière musicale depuis 2007 sortira le 12 mai un nouveau disque physique après huit mois de pause. C’est ce qu’a annoncé son agence TEN2 Entertainment. Le nouveau mini-album est intitulé « By MySide », à savoir « à mes côtés ».





Pour rappel, ses trois précédents EP sont respectivement intitulés « Be ordinary », « Be myself » et « Be MyReason ». A travers cette série dite « Be », il a marqué l’esprit des mélomanes. Sachez que Hwang est très populaire en Chine depuis son apparition en 2016 dans la version chinoise de l’émission musicale « I am a Singer ». A l’occasion de la sortie de son prochain album, le vocaliste organise un nouveau concert qui se tiendra jusqu’au 3 mai au YES24 Live Hall à Séoul.