Thaïlande : le coréen dépasse le japonais en deuxième langue étrangère

Le coréen est la deuxième langue la plus choisie pour l’épreuve de seconde langue étrangère du baccalauréat thaïlandais.





Cette année, quelque 21 000 lycéens thaïlandais ont passé l’examen de sept langues étrangères autres que l’anglais. Le coréen a été sélectionné par 17,6 %, dépassant pour la première fois le japonais qui a enregistré 17,1 %. Le chinois était la plus populaire avec 34,8 %.





En dépit d’une baisse des élèves qui décident de choisir une deuxième langue étrangère pour le baccalauréat, le coréen a connu la hausse la plus importante sur un an avec 4,3 %. Un phénomène attribuable à l’essor de la musique et des séries sud-coréennes. Aujourd’hui, la langue coréenne est enseignée à 46 446 élèves dans le pays.