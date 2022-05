La comédie musicale « Cha-mi » est de retour sur les planches. Elle est à l'affiche du Plus Theater dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 22 avril au 16 juillet.





Ecrite par Jo Min-hyung et composée par Choi Seul-gi, cette pièce drôle et touchante a été présentée pour la première fois en 2020.





Cette pièce met en scène l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mi-ho et qui est à la recherche d'un emploi. Frustrée et découragée par des échecs répétés, elle rêve de vivre une autre vie. Sur les réseaux sociaux, elle se construit un personnage parfait nommé Cha-mi. Un jour, ce personnage apparaît dans la vie réelle de Mi-ho et propose à celle-ci de l'aider à réaliser tout ce qu'elle veut.





Cette comédie musicale offrira un moment de réflexion aux jeunes spectateurs en quête d’identité.





Date : du 22 avril au 16 juillet 2022

Lieu : Plus Theater à Séoul