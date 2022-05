Table bouddhique

ⓒ KBS

L’anniversaire de Bouddha célébré le 8e jour du 4e mois lunaire tombe le dimanche 8 mai cette année. Les temples sont décorés avec des lanternes multicolores en forme de lotus et divers événements y sont organisés. A cette occasion, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir la cuisine bouddhique reconnue notamment pour ses valeurs nutritives.





Notre première destination cette semaine est Haeinjeongsa donnant sur la magnifique mer du Sud-Est. Ce temple situé dans l’île de Geoje conserve une vieille coutume printanière. Les moines et les bouddhistes qui s’occupent de la cuisine se rendent sur la côte pour arracher des algues marines dont du « tot », du « miyeok » et du « gorimae » qui vont servir d’ingrédients précieux tout au long de l’année. Dès leur retour au temple, les dames commencent à laver proprement les algues marines.

Tout d’abord, avec le tot légèrement blanchi dans de l’eau bouillante, on prépare le « totjangajji ». Comme on évite d’utiliser des condiments artificiels d’une saveur marquée dans la cuisine bouddhique, on trempe les algues dans de l’eau salée infusée d’extrait de poire. Ce mets appétissant parfumé de la fraîcheur des eaux maritimes constitue l’un des délices printaniers.





Quant aux gorimae, les algues qui ressemblent aux cheveux, on les fait blanchir avant de les assaisonner avec de la pâte de soja fermenté « doenjang ». On prend ensuite le « miyeokgui », l’extrémité des miyeok qui sont riches en fibres alimentaires, et on le fait sauter dans de l’huile. On peut le manger en tant que tel, mais nous vous proposons de le garnir sur un « bibimbap », du riz cuit à la vapeur et mélangé à des légumes, afin de rendre le plat plus tendre grâce à l’huile. Au printemps, on prépare souvent du « totbap » en ajoutant le tot dans le riz cuit à la vapeur. On peut l’assaisonner avec une sauce à base de sauce de soja, mais en ajoutant diverses algues comme garniture, on peut apprécier la fraîcheur de la mer pleinement dans la bouche. Afin d’accompagner ce « haechobibimbap », on concocte un « sundubutang ». On fait bouillir du soja broyé en y ajoutant de l’eau de mer bien salée jusqu’à coagulation. D’une saveur simple, ce plat liquide léger et doux est efficace pour une bonne digestion.





Déplaçons-nous à Pyeongtaek. A Sudosa, un temple bouddhiste situé dans un village de cette ville de la province de Gyeonggi, nous sommes accueillis par le moine responsable et les « gongyangju », les bouddhistes qui s’occupent de la cuisine du temple. Au début du printemps, ils n’oublient pas de cueillir les nouvelles pousses de fusain ailé. Les pousses de cet arbuste de la famille des célastracées sont considérées comme des herbes médicinales. Elles sont consommées comme « namul » en étant assaisonnées ou sont utilisées également en infusion pour faire du thé. Elles ont une saveur amère et un parfum particulier.

A l’approche de l’anniversaire de Bouddha, on cuit d’abord le « sirutteok », un petit gâteau de riz. On commence par étaler du potiron coupé finement en forme de demi-lune avant d’y déposer plusieurs couches de poudre de riz et de haricots rouges. Et justement, on dépose les pousses de fusain ailé cueillies en guise d’accueil de la nouvelle saison. Le « minari », le persil oriental poussant dans des zones humides, est aussi un ingrédient printanier à ne pas manquer. On noue 2-3 tranches de poivron avec le minari blanchi légèrement dans l’eau bouillante. La préparation de ce « minariganghoe » est un travail qui demande un soin particulier. A côté de ce plat, on dépose le « bangpungnamul », une sorte d’herbe médicinale de la famille des apiacées, assaisonné de manière aigre et douce. Quant au « yumijuk », une soupe laiteuse préparée à base de racine de lotus, de l’orge, du soja, de haricot mungo, du sésame et de l’arachide, il s’agit de l’aliment de l’éveil dans la religion bouddhiste.





Nous espérons que ce voyage à la recherche de la cuisine bouddhiste vous a donné envie de la découvrir davantage !